POL-ROW: ++ Vandalismus vor dem Gymnasium ++ Unbekannte beschädigen Traktor ++ Vandalismus an der Skateranlage ++

Vandalismus vor dem Gymnasium

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Sonntag vier Jugendliche erwischt, die vor dem Ratsgymnasium an der Gerberstraße ärgerlichen Schaden angerichtet haben. Ein Zeuge hatte den Beamten gegen 2 Uhr früh mitgeteilt, dass junge Leute dort Gehwegplatten entfernt hätten. Die Polizei griff die vier 17-jährigen Rotenburger auf. Sie konnten den Schaden nicht mehr selbst in Ordnung bringen, weil bereits einige Platten zerstört waren. Die Polizei leitete gegen alle Betroffenen Strafanzeigen ein.

Unbekannte beschädigen Traktor

Gnarrenburg. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in der Kolheimer Straße einen Traktor beschädigt und dabei auch einen Feuerlöscher entleert. Zuvor betraten die Täter einen etwa hundert Meter von der Straße entfernten Abstellplatz für landwirtschaftliches Gerät. Sie öffneten alle Türen der Fahrzeuge und warfen die Scheibe eines Traktors ein. Die Polizei geht von einem Sachschaden von über eintausend Euro aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gnarrenburg unter Telefon 04263/62892-0.

Vandalismus an der Skateranlage

Rotenburg. Einen Holzzaun haben Unbekannte am Sonntagabend an der Skateranlage hinter dem Rotenburger Bahnhof zerstört. Sie rissen den gesamten Zaun aus der Verankerung und sorgten damit für ärgerlichen Schaden. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

