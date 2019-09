Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auto gegen Mountainbike - Polizei sucht Zeugen;Außenspiegel beschädigt;Hinterrad gestohlen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Auto gegen Mountainbike - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Ohne körperliche Blessuren überstand ein Radfahrer einen Unfall am Mittwochmorgen, 4. September in der Straße "Ketzerbach". Die Polizei sucht weitere Zeugen für den Vorfall. Wie ein Zeuge angab, fuhr der Mann im mittleren Alter gegen 6.15 Uhr mit seinem Mountainbike relativ schnell an einen Zebrastreifen heran und stoppte dort. Dabei ragte der Vorderreifen wahrscheinlich ein Stück weit in die Fahrbahn hinein. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf, der in Richtung Elisabethstraße unterwegs war, soll dabei den Vorderreifen touchiert haben. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei weitere Zeugen. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Außenspiegel beschädigt

Cölbe: Beim Vorbeifahren touchierte ein Autofahrer zwischen Mittwoch, 4. September, 20.30 Uhr und Donnerstag, 5. September, 4.10 Uhr den linken Außenspiegel eines geparkten grauen Audi Kombi. Der Unbekannte, der auf der Kasseler Straße in Fahrtrichtung Marburg unterwegs war, hinterließ einen Schaden von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hinterrad gestohlen

Marburg: Ein grau/weißes Mountainbike Bergamont weckte zwischen Freitag, 30. August, 8 Uhr und Montag, 2. September, 7.45 Uhr in der Uferstraße das Interesse eines Diebes. Der Unbekannte trat an den Fahrradständer heran, montierte das Hinterrad ab und machte sich mit der Beute im Wert von 200 Euro auf und davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell