Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040820-624: Einbrecher richten hohen Schaden an

Gummersbach (ots)

Viel Zeit nahmen sich Einbrecher, die in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus in Gummersbach-Niedersessmar eingestiegen sind; die Täter "stellten das ganze Haus auf den Kopf" und entkamen mit einem etwa 300 Kilogramm schweren Tresor. Den Geschädigten, die am Montagabend (3. August) aus dem Urlaub zurückkehrten, bot sich beim Betreten des Hauses ein Bild der Verwüstung. In allen Räumen des Hauses inklusive der dazugehörigen separaten Einliegerwohnung hatten die Täter sämtliche Schränke durchwühlt und deren Inhalt größtenteils auf dem Fußboden verteilt. Den Spuren nach waren die Einbrecher mit einem Brecheisen angerückt, hatten sich an zwei Fenstern zu schaffen gemacht und eines der beiden mit brachialer Gewalt öffnen können. Im Haus stießen sie auf acht verschlossene Türen, die sie ebenfalls allesamt aufhebelten und so einen großen Schaden anrichteten. Erbeutet haben sie nach bisherigen Erkenntnissen Uhren sowie einen etwa 300 KG schweren und 80 cm hohen Tresor.

Die Polizei geht daher davon aus, dass der Tresor mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist und sucht nach Zeugen, die zwischen dem 25. Juli und dem 3. August verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Auf dem Leibel" gemacht haben. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch per Mail an poststelle.gummersbach@polizei.nrw.de.

