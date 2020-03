Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fußgänger leicht verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 54 Jahre alter Fußgänger am Montag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Das Geschehen spielte sich gegen 10.05 Uhr auf dem Marktplatz statt - an diesem Tag waren dort Marktstände aufgebaut. Der Gronauer hatte sich dort einem Autofahrer in den Weg gestellt, um ihn an einer Weiterfahrt zu hindern. Nach eigenen Angaben habe dieser ihn dann nach einem Wortwechsel mit seinem Fahrzeug angefahren. Der 63-jährige Fahrer aus Vreden gab an, er habe wenden wollen und deshalb begonnen, zu rangieren. Der Leichtverletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

