Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Kriegerweg, Samstag, 13.06.20, 14.40 Uhr

BAD GANDERSHEIM - Am Samstag, 13.06.20, 14.40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Bad Gandersheim und teilte mit, dass er soeben einen Unfall im Bereich Drei Linden / Kriegerweg beobachtet habe. Ein Pkw Mazda habe beim Einbiegen in den Kriegerweg eine, auf einer Verkehrsinsel befindliche Leitplanke beschädigt. Der Unfallverursacher habe sich jedoch umgehend vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Mit den Angaben des Zeugen konnte der unfallverursachende Pkw im Bereich des Flugplatzweges durch die eigesetzten Beamten festgestellt werden. Eine Befragung der Anwohner führte zu der Nutzerin des Pkw, eine 29-jährigen Hannoveranerin, die schließlich angab, den Unfall verursacht und nicht umgehend die Polizei darüber informiert zu haben. Die Unfallfahrerin muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,- EUR

