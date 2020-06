Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und ohne gültige Fahrerlaubnis Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Schloßstraße, Freitag, 12.06.20, 02.45 Uhr KALEFELD - Am Freitag, 12.06.20, 02.40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Kalefeld, in der Schloßstraße den Pkw BMW eines 32-jährgen Kraftfahrzeugführers aus Bad Grund. Im Rahmen der Kontrolle verlangten die Beamten von dem Kraftfahrzeugführer den Führerschein zur Einsichtnahme. Diesen konnte der Kraftfahrzeugführer nicht vorweisen. Er gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Eine Überprüfung bestätigte seine Angaben. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 32-jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Eine Atemalkoholkontrolle vor Ort ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Dem 32-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell