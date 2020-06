Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Haftpflichtversicherung mit Pkw unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, St. Georg-Straße, Mittwoch, 10.06.20, 18.00 Uhr BAD GANDERSHEIM - Am Mittwoch, 10.06.20, 18.00 Uhr, führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in der St. Georg-Straße in Bad Gandersheim eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle fiel den Beamten der Pkw Citroen Saxo eines 22-jährigen Hildesheimer auf, der sich im öffentlichen Straßenverkehr befand. Eine Überprüfung ergab, dass neben dem abgelaufenen TÜV das Kraftfahrzeug zudem nicht haftpflichtversichert war. Der Halter des PKW muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell