Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 13.06.2020, 04:25 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 13.06.2020 verursachte ein bislang noch unbekannter, junger Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Dassel. Zunächst befuhr dieser mit einem VW Golf die Erholungsheimstraße in Rtg. Uslar. Im Einmündungsbereich zur Lessingstraße wollte der Fahrzeugführer vermutlich nach rechts abbiegen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er ein Verkehrszeichen, eine Straßenlaterne sowie ein Zaunelement eines angrenzenden Grundstückes. Nachdem der junge Mann in seinem Fahrzeug von Zeugen angesprochen wurde, verneinte dieser jegliche Hilfe, in Form von Polizei und Rettungswagen, ließ sein Fahrzeug am Unfallort zurück und entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Insgesamt ist bei dem Unfall ein Schaden von ca. 5500,-Euro entstanden. Die Polizei konnte am Unfallort reichlich Spuren sichern, die Aufschluss über den Unfallverursacher geben können. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet; Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher/Flüchtigen machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

