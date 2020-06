Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Northeim (ots)

Northeim (Se) Ein unbekannter Täter beschädigte am Freitag, den 12.06.2020, in der Zeit von ca 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr in 37154 Northeim, Einbecker Landstraße, die Voliere einer 30 - jährigen Northeimerin. Dadurch konnten mehrere Kanarienvögel und Diamantfinken entfliehen. Der Schaden wird auf ca 350.-EUR geschätzt.

