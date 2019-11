Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Zeugen gesucht - Kiosk in Solingen ausgeraubt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (05.11.2019, 18:05 Uhr) überfiel ein männlicher Täter einen Kiosk an der Wupperstraße in Solingen. Der Räuber betrat vermummt das Geschäft und verlangte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die 51-jährige Betreiberin händigte dem Verbrecher das Geld aus. Anschließend verließ dieser fluchtartig die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 170-175 Zentimeter groß beschrieben und war von normaler Statur. Als Bekleidung trug er eine blaue Jacke, eine khakifarbene Hose, schwarze Turnschuhe mit heller Sohle und eine rote Kapuze auf dem Kopf. Er sprach deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Nummer 0202/284-0 an die Kriminalpolizei zu wenden. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell