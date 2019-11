POL-W: W- Alkoholfahrt endet mit Unfall

Polizei Wuppertal

In der vergangenen Nacht, 06.11.2019, 00:35 Uhr, kam ein Solinger mit seinem Fahrzeug von der Gräfrather Straße in Wuppertal ab und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Der 21-jährige Audifahrer war in Richtung Solingen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Durch den Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug wurde dies auf ein weiteres geschoben und eine Hausfassade beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.500 Euro geschätzt. Die aufnehmenden Beamten stellten bei dem unverletzten Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Der junge Mann musste sowohl eine Blutprobe, als auch sein Führerschein abgeben. (weit)

