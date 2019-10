Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Verdächtiger Rucksack führt zu Sperrungen am Hauptbahnhof Erfurt

Erfurt (ots)

Der Fund eines Rucksackes führte heute Vormittag zu teilweisen Sperrungen in der Unterführung am Erfurter Hauptbahnhof. Eine Streife der Bundespolizei hatte gegen 10.45 Uhr den Rucksack in der Unterführung an der Haltestelle der Straßenbahn entdeckt. Ein Besitzer konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden. Nach Absprache mit der Landespolizei wurde ein Sprengstoffspührhund der Bundespolizei hinzugezogen. Nach dem dieser kein sprengstofftypisches Verhalten zeigte, konnte Entwarnung gegeben werden. Im Rucksack befanden sich Schrift- und Kleidungsstücke.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell