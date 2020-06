Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Datenveränderung im Internet

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Dassensen, (Kr.) 27.04.2020 - 11.06.2020

Am Freitag, den 12.06.2020, meldete sich eine 29jährige Frau, aus einem Einbecker Ortsteil, bei der Polizei in Einbeck und gab an, dass ein bislang noch unbekannter Täter, im Internet, ihr Amazon-Konto gehackt und anschließend ihre persönlichen Daten, in Form ihrer e.mail-Adresse, verändert habe. Nun habe sie keinen Zugang mehr zu ihrem Konto. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

