Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddieb konnte gestellt werden

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße / Hildesheimer Straße, Freitag, 12.06.20, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM - Am Freitag, 12.06.20, 17.30 Uhr meldete sich eine 80-jährige Geschädigte aus Bad Gandersheim und teilte mit, dass ein unbekannter Täter ihr das E-Bike, ein sogenanntes Pedelec, welches sie während des Einkaufens, auf dem Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft in der Marienstraße in Bad Gandersheim abgestellt hatte, entwendet hat. Aufgrund der Beschreibung des Fahrrades und eines Hinweises von Angestellten des Marktes konnte eine Person, auf die die Beschreibung zutraf, mit einenm entsprechenden E-Bike, durch die Polizei Bad Gandersheim, gegen 17.30 Uhr im Bereich der Hildesheimer Straße festgestellt werden. Eine Überprüfung des E-Bikes ergab, dass es sich bei diesem um das zuvor auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes entwendete Pedelec der Geschädigten handelte. Auf Befragen gab der Nutzer des E-Bikes, ein 61-jähriger Bad Gandersheimer an, keine Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen zu wollen. Im Anschluss konnte das Fahrrad an die Geschädigte, die sichtlich erleichtert über das Wiederauffinden ihres E-Bikes war, ausgehändigt werden.

