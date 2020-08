Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050820-626: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B 237

Wipperfürth (ots)

Nach einem schweren Frontalzusammenstoß musste am Morgen (5. August) die B 237 in Wipperfürth für längere Zeit gesperrt werden; ein 67-Jähriger aus Remscheid war in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Gegen 07.15 Uhr war ein Ford Transit mit Anhänger auf der Straße Engelsburg in Richtung Hämmern gefahren und in der Rechtskurve vor der Kreuzung mit der Westtangente auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten. Dort prallte er scheinbar ungebremst gegen einen entgegenkommenden Ford Transit, dessen 67-jähriger Fahrer dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach dem die Feuerwehr ihn aus seinem Fahrzeug bereit hatte, kam er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 18-jährige Fahrer sowie dessen 51-jähriger Beifahrer (beide aus Wermelskirchen) des anderen Ford Transit überstanden den Zusammenstoß mit leichten Verletzungen. Die Fahrzeuge als auch der Anhänger mussten schwer beschädigt von Abschleppunternehmen geborgen werden und dürften nur noch Schrottwert besitzen. Wegen der aufwändigen Bergung und der anschließend erforderlichen Reinigung der Fahrbahn ist die B 237 im Moment noch gesperrt.

