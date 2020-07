Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti an Sporthalle

Sundern (ots)

Nach dem Urlaub bemerkte der Hausmeister der Stockumer Grundschule eine Sachbeschädigung an der Sporthalle auf der Straße "Am Wenne". Unbekannte Täter hatten die Außenwand mit schwarzer Farbe besprüht. Die Tatzeit liegt zwischen dem 05. und 21. Juli. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

