Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 80-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Ein 80-jähriger Motorradfahrer aus Siegen stürzte am Mittwoch auf der Jagdhauser Straße. Er wurde schwer verletzt. Gegen 15.20 Uhr war der Kradfahrer von Fleckenberg in Richtung Jagdhaus unterwegs. Ausgangs einer Kurve verlor der Mann vermutlich auf dem aufgebrachten Rollsplitt die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte in den Straßengraben. Hier prallte er gegen ein Betonrohr. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

