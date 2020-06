Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: PKW-Führer weicht Tier aus und prallt frontal gegen Baum

Delmenhorst (ots)

Elsfleth, B 212, O.T. Wehrder: Am Samstag, 27.06.2020, gegen 02:40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Bremer mit seinem PKW Audi A7 die B 212 in Elsfleth in Fahrtrichtung Brake. In Höhe des Ortsteiles Wehrder wich er einem Tier auf der Fahrbahn aus, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden ( Schadenshöhe unbekannt ) und musste abgeschleppt werden.

