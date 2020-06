Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand eines Pkws in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Freitag, 26. Juni 2020, 06:10 Uhr, der Brand eines Pkws in einem Waldstück nahe der Reckumer Straße in Wildeshausen gemeldet. An der Reckumer Straße konnten die eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei einen 75-jährigen Mann aus Bremen antreffen. Er gab an, für den abgesetzten Notruf verantwortlich gewesen zu sein.

Gemeinsam mit ihm gingen die Einsatzkräfte in das Waldgebiet und trafen dort auf einen vollständig ausgebrannten Pkw des Herstellers BMW, in dem noch kleinere Flammen loderten. Die Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, insgesamt waren 17 Kräfte eingesetzt, führten letzte Löscharbeiten durch.

Währenddessen wurde der 75-jährige Fahrzeughalter von den Beamten der Polizei Wildeshausen befragt. Dabei machte er wirre Angaben. Aus diesem Grunde konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass sich noch weitere Personen, eventuell sogar Verletzte, im Umfeld des ausgebrannten Pkws befanden. Es wurde um Unterstützung durch den Polizeihubschrauber gebeten, der das Waldstück einmal überflog. Letztendlich handelte es sich bei dem unverletzten 75-Jährigen um den alleinigen Insassen.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Als Brandursache wird vermutet, dass sich der Bremer mit seinem Pkw im Wald festgefahren hat und trockenes Gestrüpp durch abstrahlende Hitze entzündet wurde. Die Flammen griffen dann auf den Pkw.

Der entstandene Schaden am BMW wurde auf 15.000 Euro beziffert.

