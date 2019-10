Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Fußgänger missachtet Rotlicht und wird von PKW erfasst

Wörth (ots)

Wörth; Am 13.10.2019 wollte um 19:19 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin mit ihrer Gehilfe die Hanns-Martin-Schleyer an der Einmündung Dorschbergstraße überqueren. Hierbei missachtete sie das Rotlicht für die Fußgänger und trat auf die Fahrbahn. Ein in diesem Moment vorbeifahrender PKW Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau im Frontbereich. Die Fußgängerin erlitt mehrere zum Glück nur oberflächige Verletzungen. Musste jedoch zur Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

