Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Donnerstag, 25. Juni 2020, 18:30 Uhr, bis Freitag, 26. Juni 2020, 06:45 Uhr, einen geparkten Mercedes-Benz in der Genossenschaftsstraße in Brake.

Dabei wurde der rechte Vorderreifen des roten Pkws vermutlich mit einem Messer zerstochen. Der Schaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 04401/935-0 Konkakt mit der Polizei Brake aufzunehmen (711702).

