Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadtgebiet Delmenhorst: Einbruch in Imbioss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Imbiss: Am Freitag, 26.06.2020, dringen unbekannte Täter im Zeitraum 00:30 - 09:30 Uhr durch ein Fenster in einen Imbiss in der Syker Straße, Delmenhorst, ein und entwenden ein elektrisches Dönermesser. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600,- Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Nachmittag des 26.06.2020, werden im Stadtgebiet Delmenhorst zwei PKW-Führer festgestellt, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Um 15:45 Uhr wird zunächst ein 32 Jahre alter Mann aus Bremen in der Breslauer Straße und gegen 19:00 Uhr ein 22 Jahre alter Delmenhorster auf dem Hasporter Damm ohne Fahrerlaubnis festgestellt. In beiden Fällen erfolgt die Einleitung eines Strafverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt.

Verkehrsunfall: Am Freitag, 26.06.2020, 20:10 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bismarckstraße / Mühlendamm /Bismarckplatz. Ein 22 Jahre alter Delmenhorster biegt mit seinem PKW aus dem Mühlendamm kommend nach rechts in die Straße Bismarckplatz ein, ohne auf den von links herannahenden PKW eines 53 Jahre alten Delmenhorsters zu achten. Es kommt zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Verletzt wird niemand. Die Schadenshöhe beträgt ca. 8000,- Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung wird der Kreuzungsbereich kurzzeitig voll gesperrt.

