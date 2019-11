Polizei Dortmund

POL-DO: Mann belästigte türkische Ärzte und Geschäftsinhaber mit Windeln

Weil er - seinen eigenen Angaben zufolge - mit dem Wahlverhalten der in Dortmund lebenden Türken zur Präsidentschaftswahl in der Türkei unzufrieden war, belästigte ein zunächst unbekannter Mann zahlreiche türkische Ärzte, Geschäftsleute und Einzelhändler mit eingenässten Windeln. In mehr als 60 Fällen hinterlegte der 63-Jährige mit Windeln gefüllte Briefumschläge ausschließlich an Huckarder Anschriften.

Die ungewöhnliche Post beschäftigte die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils im Dortmunder Westen immer wieder. Seit 2017 gingen zahlreiche Anzeigen bei der Polizei ein. Jüngst beobachtete ein Zeuge, wie ein ihm unbekannter Mann abermals einen handschriftlich beschriebenen Briefumschlag an einer Eingangstür deponierte.

Mit einer präzisen Personenbeschreibung und auf Grundlage weiterer Zeugenaussagen konnte die Polizei am Mittwoch (13.11.2019) um 8.50 Uhr einen in Dortmund-Huckarde lebenden Mann auf dem Marktplatz im Ortskern identifizieren und vorübergehend festnehmen.

Das Motiv für das Verteilen der in den meisten Fällen eingenässten Windeln liegt nach seinen Angaben in der persönlichen Unzufriedenheit des Mannes zur Wahl des türkischen Ministerpräsidenten. Die Dortmunder Polizei ermittelt unter anderem wegen Beleidigung gegen den strafrechtlich zuvor nicht aufgefallenen Mann, der nach derzeitigem Stand der Ermittlungen politisch nicht organisiert ist.

