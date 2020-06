Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: B6, (Gem. Sarstedt) - Wohnmobil beim Überholen abgedrängt

Hildesheim (ots)

Bundesstraße 6 (jb) - Am Dienstag, 02.06.2020, gg. 19:50 Uhr kam es durch denFahrer eines weißen Kombis zu einer Straßenverkehrsgefährdung und einer anschließenden Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-jährige Frau aus Salzgitter mit ihrem Wohnmobil die B6 in Richtung Hannover. Zwischen dem Kipphut und dem 0-Punkt fuhr die Fahrerin auf den linken Fahrstreifen um Fahrzeuge zu überholen. Plötzlich überholte sie der weiße Kombi rechts und scherte direkt vor dem Wohnmobil wieder auf den linken Fahrstreifen ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich sie nach links aus und kollidierte dadurch mit der Mittelschutzplanke. Der weiße Kombi kümmerte sich nicht darum und fuhr weiter. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.300 Euro am Wohnmobil. Zeugen des Vorfalls oder Personen die sachdienlichen Hinweise zu dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell