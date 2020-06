Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze; Zeugenaufruf nach Sachbeschädung an Baumaschinen in der Kiesgrube Mehle bei Elze

Hildesheim (ots)

(bur) Im Tatzeitraum, Donnerstag, 28.05.2020, 11:30, bis Dienstag, 02.06.2020, 07:15 h, haben bislang unbekannte Täter in der Kiesgrube bei Mehle, zwei Baumaschinen beschädigt und einen Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro verursacht. Dabei wurden sämtliche Glascheiben eines Hanonmag Radladers und einer Raupe mit Steinen eingeworfen. Das meldete am heutigen Vormittag die geschädigte Baufirma Albert Fischer der hiesigen Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Geländes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter T. 05068-93030 in Verbindung zu setzen

