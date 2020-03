Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Produktionshalle - Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache übernommen

Neuss (ots)

In der Nacht zum Dienstag (17.03.) kam es gegen Mitternacht im Industriegebiet Grimlinghausen zu einem Brand in einer Produktionshalle am Sperberweg. Passanten informierten die Rettungskräfte.

Am Gebäude, das auch als Werkstatt genutzt wird, entstand erheblicher Sachschaden. Der Brand konnte mittlerweile von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Straßen "Sperberweg" und "Am Blankenwasser" mussten für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Angaben zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

