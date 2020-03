Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche - Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Neuss/Grevenbroich (ots)

In Grevenbroich-Kapellen verschafften sich Unbekannte am Samstag (14.03.), zwischen 11:15 Uhr und 12:20 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Josef-Thienen-Straße. Die Täter hatten mit massiver Gewalt die Terrassentür aufgehebelt und etwas Bargeld entwendet. Bei ihrer Flucht über das Grundstück beobachteten Nachbarn drei Tatverdächtige. Diese stiegen in einen Ford Mondeo mit Bergisch Gladbacher Städtekennung (GL) und fuhren über die Neusser Straße weiter in Richtung Talstraße. Das dunkel gekleidete Trio konnte folgendermaßen beschrieben werden: alle hatten sie dunkle kurze Haare, zwei von ihnen waren etwa 180 bis 190 Zentimeter groß, einer etwa 175 Zentimeter und von schmaler Statur. Eine Fahndung nach dem verdächtigen Ford und deren Insassen durch die Polizei verlief bislang erfolglos.

In Neuss-Uedesheim geriet ein Einfamilienhaus in der Martinusstraße ins Visier von Einbrechern. Am späten Freitagabend (13.03.), zwischen 23:20 Uhr und 23:40 Uhr, versuchten diese erfolglos die Terrassentür aufzuhebeln. Eine Anwohnerin, durch Geräusch auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachtete zur Tatzeit im Garten des betroffenen Hauses einen etwa 170 Zentimeter großen und dunkel gekleideten Mann. Als dieser sich offensichtlich ertappt fühlte, gab er Fersengeld und verschwand unerkannt. Eine Fahndung durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief ohne Erfolg.

Im Neusser Norden drangen Unbekannte zwischen Freitag (13.03.) und Samstag (14.03.) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Auf'm Kamp" ein. Hebelspuren an der Terrassentür konnten gesichert werden. Teile des Mobiliars wurden nach Beute durchsucht, Art und Umfang stehen noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer zu den genannten Tatzeiten etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Pflegen Sie daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Sprechen Sie die Bewohner Ihres Hauses oder Ihrer Nachbarhäuser an. Es gilt, aufmerksam gegenüber Fremden zu sein und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt, verständigen Sie sofort die Polizei (110).

