Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wenige Minuten reichten: Autoscheibe eingeschlagen - Stoffbeutel samt Geldkarte gestohlen

Dormagen (ots)

Unbekannte Diebe schlugen am Freitagabend (13.03.) in Dormagen-Hackenbroich am Worringer Weg die Scheibe eines Toyota ein. Die Fahrerin hatte ihren Kleinwagen gegen 20:00 Uhr dort abgestellt. Als sie wenige Augenblicke zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie, neben der eingeschlagenen Seitenscheibe, auch den Verlust eines Stoffbeutels fest. Dieser lag auf dem Beifahrersitz und war wohl der Anreiz für den Dieb. Im Beutel befand sich unter anderem eine Geldkarte. Die Fahrerin erstattete am späten Abend Anzeige bei der Polizei in Dormagen.

Zeugenhinweise zum geschilderten Vorfall erbittet die Polizei in Dormagen unter 02131 3000.

Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

