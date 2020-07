Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg: Auf unbekannte Weise drangen Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in ein Hotel am Mühlenufer ein. Zwischen 21 Uhr und 11:15 Uhr suchten sie die Kühlhäuser auf. Sie stellten die Kühlung aus und entwendeten aus der angrenzenden Küche mehrere Geräte. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Olsberg. In der Zeit vom 18. bis zum 21. Juli versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße "Wulweseike" einzubrechen. Die Täter gingen zwei Kellertüren an, schafften es jedoch nicht, diese zu öffnen. Ohne Beute flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell