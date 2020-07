Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: +++Korrekturmeldung+++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Winterberg (ots)

Es wurde ein falsches Datum wurde genannt.

Dienstag, 21.07.2020, 16:00 Uhr. Bundesstraße 480, von Winterberg nach Niedersfeld. Zum obigen Zeitpunkt befuhr ein 41jähriger PKW - Führer aus den Niederlanden die B 480 aus Niedersfeld kommend in Richtung Winterberg. Als der PKW- Führer sein Fahrzeug wenden wollte, übersah er einen 48jährigen Motorradfahrer und seine 44jährige Sozia aus Marienwerder, welche die B 480 in Fahrtrichtung Winterberg befuhren. Der Motoradfahrer kollidierte mit dem wendenden PKW. Bei dieser Kollision wurden der 48järige Kradfahrer sowie seine Sozia vom Motorrad geschleudert und verletzten sich schwer. Die beiden Verletzten wurden per Rettungshubschrauber in Kliniken in Marburg und Siegen geflogen. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die B 480 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

