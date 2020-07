Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kneipp-Figur beschädigt

Olsberg (ots)

Am Montagmorgen meldeten Zeugen eine beschädigte Kneipp-Figur im Kurpark. Vermutlich in der Nacht zum Montag hatten unbekannte Täter die rechte Hand, welche eine Wasserkanne trug, vom Körper abgerissen. Trotz Nachsuche konnte weder die Hand noch die Wasserkanne gefunden werden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell