POL-HSK: Amtsgericht beschmiert

Am Montag wurde er Polizei eine Sachbeschädigung am Amtsgericht auf der Marktstraße gemeldet. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr, besprühten unbekannte Täter die Außenwände im Eingangsbereich mit lila Farbe. Es entstand ein Sachschaden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

