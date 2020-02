Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Raub

Unbekannte fordern mit Beil Herausgabe von Wertsachen

Goch (ots)

Am frühen Samstagmorgen (22. Februar 2020) gegen 01:30 Uhr war ein 41-Jähriger zu Fuß auf der Adolf-Kolping-Straße unterwegs, als ihm auf Höhe der dortigen Schule plötzlich jemand von hinten auf die Schulter tippte. Als er sich umdrehte, sah er sich einer Gruppe Unbekannter entgegen. Die vier Männer waren dunkel gekleidet und trugen Maskierungen über Nase und Mund. Einer der Täter trug ein Beil bei sich, ein anderer forderte den 41-Jährigen auf, seine Wertsachen herzugeben. Der Mann händigte daraufhin seine Geldbörse, ein iPhone und einen Pager aus. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten dann über die Adolf-Kolping-Straße und die Straße Am Stadtgraben in Richtung Innenstadt. Der Täter, der den 41-Jährigen angesprochen hat, war blond, etwa 20 bis 25 Jahre alt und ca. 170 bis 180cm groß. Er sprach Deutsch mit russischem Akzent. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell