Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Veert - Zwei Raubdelikte

Zeugen gesucht

Geldern-Veert (ots)

Am Samstagabend (22. Februar 2020) kam es in Geldern-Veert zu zwei Raubdelikten. Gegen 22:10 Uhr wurden ein 14- und ein 16-Jähriger aus Issum auf dem Festplatz an der Veerter Dorfstraße von einer Gruppe Unbekannter angesprochen. Die Unbekannten schubsten und schlugen die beiden Jugendlichen und forderten die Herausgabe ihres Geldes. Der 14-Jährige händigte einem der Täter daraufhin 30 Euro aus. Kurze Zeit später - gegen 22:30 Uhr - sprach offenbar die gleiche Gruppe auf der Josefstraße auch einen 25-Jährigen aus Geldern an. Die Männer fragten ihn nach Geld und durchsuchten ihn. Als der 25-Jährige sagte, sie sollten ihn nicht anfassen, schlugen die Täter mit den Fäusten auf ihn ein. Danach flüchtete die Gruppe ohne Beute. In beiden Fällen sollen es etwa fünf bis sieben männliche Personen gewesen sein. Sie alle waren dunkel gekleidet, einige trugen Baseball-Caps. Der 25-Jährige gab an, dass auf Höhe einer Bäckerei auf der Josefstraße ein PKW auf einem Parkplatz stand, in dem mehrere weibliche Personen gesessen haben. Sie könnten den Vorfall gesehen haben. Die Frauen und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

