Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Unfälle mit Personenschäden

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 06.07.20 ereigneten sich am Vormittag zwei Verkehrsunfälle, bei denen drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 09:30 Uhr befuhr eine 80-jährige Pkw-Fahrerin die B421 aus Richtung Hontheim kommend in Richtung Kinderbeuern. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und schleuderte eine zwei Meter tiefe Böschung hinunter. Hiernach wurde die Fahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Um 12:00 Uhr kam es dann auf der L141, zwischen Wittlich und Salmtal auf Höhe der Autobahnauffahrten zu einem weiteren Unfall mit Verletzten. Im Einmündungsbereich L141/A60 kollidierten die Fahrzeuge eines 28-jährigen und einer 44-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Grund war ein Fehler beim Abbiegen. Auch hier wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt.

