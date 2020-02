Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Karnevalsumzüge im Kreis Kleve am Nelkensamstag - Bilanz der Polizei

Kreis Kleve (ots)

Am gestrigen Nelkensamstag (22. Februar 2020) fanden im Kreis Kleve die Karnevalsumzüge in Emmerich-Elten, Geldern-Veert, Weeze und Rheurdt statt.

Den Zug in Elten besuchten ca. 3.000 Zuschauer. Insgesamt 32 Alkoholgebinde mussten bei Jugendschutzkontrollen vernichtet werden. Die Polizei sprach sieben Platzverweise aus. Nach einer Schlägerei, bei der ein 20-Jähriger aus Rees leicht verletzt wurde, wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Beschuldigten wurden in Gewahrsam genommen, man entnahm ihnen Blutproben.

Zum Karnevalsumzug in Geldern-Veert kamen rund 2.500 Besucher und damit deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Das Alkoholverbot im Ortskern wurde überwiegend eingehalten, allerdings trafen die Polizeibeamten vor der Verbotszone viele Jugendliche mit alkoholischen Getränken an. 430 Alkoholgebinde wurden entsprechend vernichtet. Eine 13-Jährige wurde mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sprach neun Platzverweise aus - alle richteten sich gegen Jugendliche. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. In einem Festzelt kam es darüber hinaus zu einem Sexualdelikt. Ein 19-Jähriger aus Straelen berührte eine Frau mehrfach unsittlich, obwohl sie ihn wiederholt aufforderte, dies zu lassen. Der junge Mann blieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung auf der Wache in Geldern.

In Weeze waren etwa 5.000 Närrinnen und Narren unterwegs. Wegen der unklaren Wetterprognose fand an dem Tag eine vorgezogene Einsatzbesprechung zwischen Ordnungsbehörde, Feuerwehr und Polizei statt, bei der entschieden wurde, die Route des Zuges zu verkürzen. Die Veranstaltung verlief letztlich störungsfrei.

Rund 1.500 Besucher kamen zum Zug nach Rheurdt. Es war ein ruhiger Familienkarnevalszug ohne besondere Vorkommnisse. (cs)

