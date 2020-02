Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl aus Wohnhaus

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Doppelhaushälfte an der Bismarckstraße eingedrungen. Sie verschafften sich durch eine rückwärtige, unverschlossene Tür Zugang zum Gebäude und entwendeten unterschiedliche Gegenstände, darunter mehrere Taschen und Geldbörsen. Zur Tatzeit schlief die fünfköpfige Familie im Obergeschoss des Hauses. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell