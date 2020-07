Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendliche beschimpfen Hausmeister

Meschede (ots)

Der Hausmeister einer Schule am Dünnefeldweg informierte am Sonntagabend die Polizei. Trotz Hausverbot waren erneut mehrere Jugendliche auf dem Schulgelände. Als er die Gruppe ansprach reagierte die äußerst respektlos. Sie beschimpften, beleidigten und bedrohten den 57-jährigen Mann. Zudem traten sie gegen eine Glasscheibe. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Jugendlichen. Ein 16-jähriger konnte durch die Polizei festgehalten werden. Der junge Mescheder wehrte sich und zeigte sich auch gegenüber den Beamten äußerst respektlos. Mehrmals versuchte er sich loszureißen und zu flüchten. Dem Jugendlichen wurden Handfesseln angelegt. Während des Einsatzes erschien ein Vater mit einem weiteren Jugendlichen auf dem Schulgelände. In Anwesenheit seines Vaters zeigte sich der 18-Jährige ebenfalls aggressiv und respektlos gegenüber den Beamten. Diese nahmen die Personalien des Mescheders auf und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Anschließend erhielt er einen Platzverweis. Der 16-Jährige wurde mit zur Polizeiwache genommen. Hier wurde er von seiner Mutter abgeholt. Auch gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

