Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vorfahrtsverstoß endet glimpflich

Celle OT Garßen (ots)

Am frühen Samstagabend will ein 75-jähriger Lachendorfer die B191 in Garßen queren und übersieht dabei den von rechts kommenden 62-Jährigen aus Moringen. Durch den Aufprall der Fahrzeuge wird das Wohnmobil des 62-Jährigen auf die Seite geschleudert. Die im Fahrzeug befindlichen Insassen sowie die Katze können unverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Celle entgegen (05141-2770).

