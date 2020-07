Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag wurde ein 25-jähriger Radfahrer aus Celle leicht verletzt. Der Radfahrer befuhr den Kreisverkehr in der Biermannstraße verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung, sodass der 49-jährige Pkw-Fahrer den Radfahrer übersah und mit diesem zusammenstieß. Der Radfahrer begab sich mit leichten Prellungen selbstständig in ärztliche Behandlung, am Pkw entstand durch den Aufprall leichter Sachschaden. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Celle entgegen (05141-2770).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell