Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pkw aufgebrochen

Wienhausen (ots)

Am Freitag im Zeitraum von 14-15 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw in der Straße Am Klosterpark in Wienhausen ein. Aus dem Pkw entwendeten die Täter eine im Fußraum abgestellte Handtasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. In diesem Zuge weist die Polizei Celle ausdrücklich darauf hin, dass Sie keine Wertsachen oder Taschen im Fahrzeug zurücklassen sollten, um Tätern keine Chance zu geben. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen kann, melde sich bitte bei der Polizei Celle (05141-2770).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell