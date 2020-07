Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Hochwertiger PKW Audi entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (16.07.2020), verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Wohnhaus des Geschädigten in der Rastenburger Straße. Die Kriminellen nahmen im Haus den vorgefundenen Originalschlüssel des neuwertigen PKW Audi A 4 allroad quattro, Farbe weiß, an sich und entwendeten den auf der Grundstückszufahrt abgestellten Wagen. Das Auto war mit einem Celler Kennzeichen versehen. Die Schadenshöhe wird mit einem fünfstelligen Betrag beziffert. Polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich die Tat gegen 03.00 Uhr in der Nacht ereignet haben. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter 05146/986230.

