Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung auf Parkplatz E-Center

Celle (ots)

Die Polizei Bergen ermittelt in einem mysteriösen Fall von Körperverletzung, bei dem drei Beteiligte unbekannt sind. Am Mittwoch letzter Woche (08.07.2020) soll es in der Mittagszeit, zwischen 12.20 und 12.45 Uhr, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 22 Jahre alten Mann aus Bergen sowie drei unbekannten männlichen Personen gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe sich eine Schlägerei entwickelt, im Zuge derer der 22-Jährige ein Messer gezogen, jedoch nicht eingesetzt haben soll. Die drei Unbekannten sollen daraufhin geflüchtet sein. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach Zeugen sowie den drei Unbekannten, von denen einer im Bereich der Stirn eine Verletzung davongetragen haben könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter 05051/47166-0 oder -163.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell