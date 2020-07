Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbrecher lassen Playstation mitgehen

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (15.07.2020) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Carstensstraße. Vermutlich gelangten sie über ein geöffnetes Badezimmerfenster ins Haus. Aus einem Kinderzimmer stahlen sie eine Playstation samt Zubehör und verschwanden wieder. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

