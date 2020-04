Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Friedhofsgebäude - Desinfektionsmittel gestohlen

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, 1. April, 16 Uhr, und Donnerstag, 2. April, 7 Uhr, in ein Gebäude auf dem Westenfriedhof am Grawenhof in Heßler ein. Sie hebelten ein Fenster auf und betraten die Räumlichkeiten. Hier öffneten die Einbrecher gewaltsam zwei Spinde und stahlen Desinfektionsmittel. Hinweise zur Tat und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

