POL-GE: Einbrecher machen sich in Scholven ans Werk - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch ist es in der Zeit von Dienstagnachmittag, 31. März 2020, bis Mittwochmorgen, 1. April 2020, in Gelsenkirchen-Scholven gekommen.

Zwischen 20.30 Uhr und 6 Uhr morgens verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Grundschule "Im Brömm". Dort hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten mehrere Büros und Klassenzimmer. Ebenfalls durch ein Fenster verschafften sich Diebe Zugang zu einer Kindertageseinrichtung an der Feldhauser Straße. Hier kann die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 16.05 Uhr und 7 Uhr eingeschränkt werden. Zur Beute können bislang keine Angaben gemacht werden. Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich in der Zeit von 17.10 Uhr bis 7.50 Uhr bei einer Firma an der Feldhauser Straße, hier scheiterten die Einbrecher an der Sicherheitstechnik der Eingangstür.

Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8112 (Kriminalkommissariat 21) oder an die Kriminalwache unter -8240.

