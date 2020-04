Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Farbschmierer in Horst und Buer unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Graffiti-Sprayer beschmierten in der Nacht von Dienstag, 31. März, auf Mittwoch, 1. April, zahlreiche Hauswände, Glasscheiben und Autos in den Stadtteilen Horst und Buer. Die Schmierfinken trieben auf der Essener Straße, der Schmalhorststraße, der Fürstenbergstraße und der Hochstraße ihr Unwesen. Auch die Bezirksdienststelle der Polizei in Horst blieb nicht verschont. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise auf die Farbschmierer nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen

