Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Unbekannter beschädigt Smart Cabrio und flüchtet vom Unfallort

Celle (ots)

Ein schwarzes Smart Cabrio parkte heute Mittag (Dienstag, 14.07.2020) auf einer Parkfläche im Timm-Willem-Weg in Hermannsburg. In der Zeit zwischen 12.00 und 13.50 Uhr stieß ein vermutlich weißer PKW beim Rangieren gegen den Smart und beschädigte ihn hinten rechts. Anschließend flüchtete der unbekannte Unfallverursacher. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Hermannsburg entgegen unter Telefon 05152/91331-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell