POL-CE: Celle - Einbruch in Gemeindehaus

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Gemeindehauses der Neustädter Kirche in der Straße "Neustadt" ein. Sie gelangten in das Gebäude und stahlen zwei Computer mit technischem Zubehör. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

