Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall unter dem Einfluß alkoholischer Getränke

Hambühren (ots)

Betrunken am Steuer gegen Straßenbaum, B 214 Das sich vorheriger Alkoholgenuss mit dem Führen eines PKW auch tatsächlich nicht in Einklang bringen lässt, wurde einem 27-jährigem aus Wietze in der Nacht zum Sonntag, den 12.07.2020 schmerzlichstes bewusst. Gegen 02:51 Uhr befuhr er aus Celle kommend die B 214 in Richtung Hambühren als er zunächst aus ungeklärter Ursache, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Fahrzeugführer verletzte sich schwer und wurde mittels RTW dem Krankenhaus zugeführt. An seinem PKW und dem Baum entstand erheblicher Sachschaden. Bereits während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss vom Verlust seiner Fahrerlaubnis ausgehen. Ob noch weitere Ursachen mit zu dem Unfall führten ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

